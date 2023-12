Jason Derulo feiert Weihnachten mit seinem Sohn und Ex Jena

An den Weihnachtstagen halten sie noch immer zusammen! Jason Derulo (34) und Jena Frumes (30) hatten sich 2020 kennen und lieben gelernt. Nur ein Jahr später durften der Musiker und das Model bereits Nachwuchs auf der Welt begrüßen: Sie bekamen einen Sohn namens Jason King (2). Doch die Beziehung hielt nicht: Seit September 2021 sind die beiden getrennt. Für ihr Kind ziehen Jason und Jena aber immer noch an einem Strang – wie sie mit ihren Weihnachtsfotos beweisen!

Seinen rund 30,2 Millionen Instagram-Fans gibt der 34-Jährige einen kleinen Einblick in seine Feiertagsfestivitäten. "Frohe Weihnachten an mich für das größte Geschenk von allen, Jason King", schreibt der Popstar zu ein paar Schnappschüssen. Auf zwei Fotos strahlt das Vater-Sohn-Duo zusammen in die Kamera, bekleidet in ähnlichen schicken Anzügen. Auf dem letzten Bild ist zusätzlich Jena dabei, die mit einem breiten Lächeln neben ihrem Ex posiert.

Das Ex-Paar scheint also gut miteinander auszukommen. Vergangenes Jahr wirkte das aber noch anders. Im Netz wetterte die Beauty nämlich gegen ihren Ex! "Es ist schade, dass es nicht geklappt hat, denn wir wollten eines Tages heiraten, aber vielleicht ist es besser, Single zu sein, als in einer Beziehung zu leben und ständig respektlos behandelt, betrogen und belogen zu werden", schrieb sie zu einem Hate-Kommentar. Ob Jason ihr tatsächlich untreu gewesen ist, ist aber unklar.

Instagram / jenafrumes Jason Derulo und Jena Frumes mit ihrem Sohn

Instagram / jasonderulo Jason Derulo mit seinem Sohn, August 2022

Instagram / jenafrumes Jason Derulo und Jena Frumes in Italien, September 2021

