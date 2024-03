Auf der Bühne: Jason Derulo wird für Pinkelpause ausgebuht

Was muss, das muss. Jason Derulo (34) ist momentan mit seinem neuen Album "Nu King" auf Europatour. Bei einem Konzert in der englischen Stadt Leeds passierte nun ein unangenehmer Zwischenfall. Ein TikTok-Video zeigt, wie der Sänger seine Performance von "Spicy Margarita" wegen seiner vollen Blase unterbrechen musste. "Leute, es tut mir so leid. Aber würde es euch etwas ausmachen... Ich muss ganz schnell auf die Toilette gehen!", teilte er dem Publikum mit. Den Fans schien das gar nicht zu gefallen, denn sie reagierten mit Buhrufen. Doch der "Talk Dirty"-Interpret sprintete trotzdem von der Bühne, um sich zu erleichtern.

Nun postet der "Cats"-Darsteller ein Video auf Instagram, das vermuten lässt, dass es sich bei der Aktion um einen vorher geplanten Witz handelte. Es zeigt, wie Jason nach seiner Ankündigung hinter der Bühne in eine Flasche pinkelt, die ein Mitarbeiter dann neben anderen Getränken platziert. Es kommt, wie es kommen muss: Sein Kumpel Eli Pacino trinkt versehentlich aus der Urin-Flasche. Diese Art von Prank-Video ist typisch für den Sänger, der inzwischen fast so bekannt für seinen Humor ist wie für seine Musik.

Möglicherweise waren sogar die Buhrufe des Publikums im Vorfeld abgesprochen. Auf Instagram feiern die Konzertgänger den US-Amerikaner nämlich für den Vorfall. "Ich habe dich gestern Abend zum ersten Mal live gesehen und du hast eine fantastische Show hingelegt. [...] Dieser Teil hat mich wirklich zum Lachen gebracht. Was in Leeds passiert ist, bleibt in Leeds", schreibt ein Fan verschwörerisch und fügt noch zwei Zwinker-Emojis hinzu. Auch Jasons Freund Eli bestätigt in einem Repost des Pranks: "Es war ein Scherz für einen Sketch."

