Hat Jason Derulo einen Songwriter um sein Geld betrogen?

Wird er sich bald vor Gericht verteidigen müssen? Jason Derulo (33) ist aus der Musikindustrie nicht mehr wegzudenken. Mit zahlreichen Songs wie "Swalla" oder "Talk Dirty" feierte er große Erfolge. Auch seine 2020 veröffentlichte Single "Savage Love" wurde zum Riesenhit. Doch für diese muss er sich eventuell bald vor Gericht verantworten. Jason wird vorgeworfen, den Song nicht alleine geschrieben zu haben.

Wie Radar Online berichtet, soll der Musikproduzent Matthew Spatola alias Matty Spats den US-Amerikaner verklagen. Er habe sich geweigert, Matthew als Co-Autor von "Savage Love" zu nennen. Deswegen sei der Produzent auch nicht am großen Erfolg des Songs, der viel Geld eingebracht hat, beteiligt worden. Aus den Gerichtsdokumenten geht hervor, dass das Duo im April 2020 gemeinsam am Hit gearbeitet hat. "Derulo hat dann "Savage Love" einseitig veröffentlicht, ohne Spatola irgendeine Anerkennung für das Werk zu geben, das sie gemeinsam geschaffen haben", heißt es in der Klage.

Dass es dem Sänger dank seiner großen Erfolge ziemlich gut geht, bewies er zuletzt im März dieses Jahres. Jason war mit Freunden und Familie in einem Restaurant essen und gab dem Kellner ein saftiges Trinkgeld: Auf die Rechnung schlug der Superstar satte 5.000 Dollar, das sind umgerechnet rund 4.662 Euro, einfach so obendrauf. Der Kellner finanzierte damit sein Studium.

Getty Images Jason Derulo, Sänger

Instagram / jenafrumes Jason Derulo und Jena Frumes mit ihrem Sohn

Instagram / jasonderulo Jason Derulo mit seinem Sohn Jason King

