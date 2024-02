Krass: Jason Derulo trainierte plötzlich in Aachener Gym!

Jason Derulo (34) überrascht mit einer verrückten Aktion! Der Sänger lebt wegen seiner zahlreichen Hits im absoluten Luxus. So kann er sich allerlei Ausgaben leisten – einen Kellner beschenkt er schon mal mit einem satten Trinkgeld von rund 3.500 Euro. Doch die neuste Aktion des Musikers ist so gar nicht glamourös: Jason tauchte plötzlich in einer günstigen Fitnessstudiokette auf – und zwar im nordrhein-westfälischen Aachen!

Die Besucher des Gyms FitX in Aachen staunten nicht schlecht, als am Montagabend plötzlich der Weltstar im Studio stand. Im Netz kursieren zahlreiche Videos, die Jason beim Trainieren zeigen – zunächst auf der Freifläche und dann bei den Freihanteln. "Wir wissen nicht, wie er auf uns kam. Er war supernett, ganz bodenständig und hat uns gefragt, was für einen Booster wir aus dem Automaten empfehlen können", berichtet die Vize-Studioleitung Bild. Jason sei drei Stunden geblieben – streng bewacht von sieben Leibwächtern und Mitarbeitern, die ihn vor den anderen Sportlern abschirmten.

Doch was macht Jason ausgerechnet in Aachen – das wirft Fragen auf. "Es war der echte Jason Derulo auf Durchreise zu seinem nächsten Konzert", bestätigt die Mitarbeiterin. Am Sonntag stand der Songwriter in Kopenhagen auf der Bühne, heute Abend spielt er in Paris.

Getty Images Jason Derulo, Sänger

Getty Images Jason Derulo bei der "Cats"-Weltpremiere in New York

Instagram / jasonderulo Jason Derulo mit seinem Sohn, August 2022

