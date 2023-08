Geschwollener Finger: Jason Derulos Ring wurde abgesägt!

Das ging aber ordentlich schief! Jason Derulo (33) machte sich in der Musikindustrie bereits einen großen Namen. Mit dem Song "Whatcha Say" feierte der Sänger seinen weltweiten Durchbruch. Von da an folgte ein Hit nach dem anderen. Außerdem ist der "Talk Dirty"-Interpret bekannt für seine kreativen Videos, die er im Netz teilt. So lässt er seine Fans auch an seinem kleinen Notfall teilhaben. Jason musste wegen eines angeschwollenen Fingers in die Notaufnahme!

Auf TikTok veröffentlicht der Musiker ein Video und schreibt dazu: "Ich habe den Oura-Ring gekauft." Der Ring dient als Fitnesstracker und ist auch bei Promis wie Kim Kardashian (42) und Prinz Harry (38) beliebt. Jason machte allerdings nicht so gute Erfahrungen mit dem kleinen Gerät. In dem Video erzählt er, dass sein Finger über Nacht anschwoll und sich verfärbte – das Schmuckstück steckte fest. Weder kühlen noch einölen half. "Wir fahren ins Krankenhaus und werden ihn absägen", schlug ihm medizinisches Personal vor.

Nicht nur der Ring machte dem Stimmwunder Probleme. Denn Jason hat wohl eine Klage am Hals. Ihm wird vorgeworfen, seinen Hit "Savage Love" nicht alleine geschrieben zu haben. Er soll an dem Song zusammen mit dem Musikproduzenten Matthew Spatola gearbeitet, diesen bei der Veröffentlichung jedoch nicht als Co-Autor genannt haben.

Getty Images Jason Derulo bei der "Cats"-Weltpremiere in New York

Getty Images Jason Derulo, Sänger

Jvshvisions / BACKGRID Jason Derulo und sein Sohn King im Juli 2022 in Miami

