Die ehemalige Schönheitskönigin Zanib Naveed ist vergangenes Wochenende bei einem Autounfall ums Leben gekommen – mit 32 Jahren. Das Model hatte 2011 sein Studium an der Pace University in New York abgeschlossen. Ein Jahr später nahm Zanib an dem Schönheitswettbewerb Miss Pakistan World in Toronto teil und siegte. 2012 war sie ebenfalls Kandidatin bei der Wahl zur Miss Earth. Ihr zu früher Tod wird von vielen Usern im Netz betrauert – vor allem von ihrem Mann Ali-Haider Shah.

Fox News liegt eine Pressemitteilung der Polizei vor, in der das Unglück bestätigt wird: Der tödliche Unfall habe sich am Sonntagabend in Maryland ereignet. Laut der Behörden soll Zanib gegen 23:40 Uhr (Ortszeit) in einer Kurve die Kontrolle über ihr Auto verloren haben. Anschließend sei sie gegen einen Bordstein gerammt und auf die entgegenkommende Fahrspur geraten. Daraufhin sei die gebürtige New Yorkerin aus dem Fahrzeug geschleudert worden und noch am Unfallort verstorben. Alkohol habe nach Angaben der Polizei bei dem Crash keine Rolle gespielt. Zanibs Mann ließ seiner Trauer noch am selben Tag auf Facebook freien Lauf. Zu einem Pärchen-Pic schrieb er unter anderem: "Gott, warum hast du mich nicht genommen?"

Erst im Mai hatte der Tod von Miss Uruguay 2006, Fatimih Davila Sosa (31), Aufsehen erregt. Sie sei angeblich ermordet worden. Bisher gibt es allerdings keine Neuigkeiten, ob Verdächtige festgenommen worden sind.

