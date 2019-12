Motsi Mabuse (38) steht zu ihrem kurvenreichen Körper! Die Tänzerin weiß ganz genau, wie sie ihren Body in Szene setzen muss und verzückt mit ihren figurbetonten Outfits immer wieder ihre Fans. Auch nachdem sie im August 2018 eine Tochter zur Welt gebracht hat, zeigte sie sich kurz darauf wieder in Topform. Nun rührt sie ihre Community auf Social Media mit einem Post, der zur Selbstliebe inspirieren soll!

Auf Instagram teilte die 38-Jährige ein Foto, auf dem sie es sich in einem silbernen Sessel gemütlich gemacht hat. Mit einem begleitenden Text der Dichterin Hollie Holden, den sie ausgesucht hat, möchte sie ihre Fans inspirieren. "Heute habe ich meinen Körper gefragt, was er braucht, was eine große Sache für ihn ist", begann die Let's Dance-Jurorin zu zitieren. "Ich dachte, er braucht vielleicht mehr Wasser oder Proteine, oder Gemüse, oder Yoga, oder Ergänzungen, oder Bewegung. Aber als ich unter der Dusche stand, dachte ich über seine Schwangerschaftsstreifen nach. Seine Rundungen, wo ich Ebenheit möchte. Seine Weichheit, wo ich Festigkeit möchte. [...] Er flüsterte sehr leise: 'Könntest du mich einfach so lieben?'"

Dieser Text traf auch Motsis Follower mitten ins Herz. Unter ihrem Beitrag sammelte sich viel positives Feedback. Eine Userin schrieb: "Wow, so eine inspirierende Botschaft. Denke auch daran: Ein schönes Herz ist viel wichtiger als ein perfekter Körper." "So was muss häufiger gesagt werden, damit wir unsere Körper für das schätzen, was sie durchgemacht haben", äußerte sich eine andere Nutzerin berührt.

