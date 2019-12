Süße Neuigkeiten von Felicity Jones (36)! Im Juli vergangenen Jahres gab die Star Wars-Darstellerin ihrem langjährigen Partner Charles Guard das Jawort – und das vor traumhafter Kulisse. Im Beisein von Familie und Freunden feierten die zwei auf einem Schloss im südenglischen Gloucestershire eine waschechte Märchenhochzeit. Knapp anderthalb Jahre später krönt das Paar seine Liebe nun mit dem ersten gemeinsamen Nachwuchs!

Felicity ist schwanger! Das bestätigte ihr Pressesprecher auf Anfrage von Hollywood-Reporter. Die 36-Jährige und ihr Mann selbst äußerten sich bisher noch nicht zu den Baby-News. Wie weit die werdende Mama ist, ist nicht bekannt. Auch das Geschlecht ihres Kindes ist noch ein wohl gehütetes Geheimnis.

Dafür präsentierte die Hollywood-Beauty aber schon ihre Mini-Wölbung – und zwar bei der Premiere ihres neuen Films "The Aeronauts", für den sie mit Eddie Redmayne (37) vor der Kamera gestanden hatte. In ihrem bodenlangen, schwarzen Samtkleid setzte sie ihr kleines Babybäuchlein perfekt in Szene und strahlte bis über beide Ohren.

Instagram / fantastictheoryofeverything Hochzeit von Felicity Jones und Charles Guard

Splash News Felicity Jones und Charles Guard am Flughafen in New York

Getty Images Felicity Jones und Eddie Redmayne

