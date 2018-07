Neue Liebesnachrichten aus Hollywood für Star Wars-Fans! Im Mai 2017 hatte die britische Schauspielerin Felicity Jones (34) die Verlobung mit ihrem Freund Charles Guard bekanntgegeben. Nach insgesamt drei Jahren Beziehung wagten die beiden nun auch den Schritt vor den Traualtar: Vor den Augen ihrer Familien und eines Staraufgebots gab sich das Paar jetzt auf einem Schloss im südenglischen Gloucestershire das Jawort.

Dem Paar war es nicht nur gelungen, seine Beziehung größtenteils aus der Öffentlichkeit zu halten – sondern auch seine Hochzeit. Laut der britischen Zeitung The Sun heiratete Felicity ihren Liebsten am vergangenen Samstag heimlich auf Sudeley Castle. Zu ihrer Trauung auf dem Landschloss erschien die Braut in einem schlichten weißen Hochzeitskleid mit gekräuseltem Kragen. Ihr Bräutigam trug einen Dreiteiler, bestehend aus silbergrauer Hose, schwarzem Jackett und blassgelber Weste. Unter den geladenen Gästen waren auch viele Größen der internationalen Filmszene, darunter Eddie Redmayne (36) und Tom Hanks (61). Eddie und die Schauspielerin hatten 2014 in "Die Entdeckung der Unendlichkeit" die Rollen von Stephen Hawking (✝76)" und seiner ersten Frau übernommen, mit Tom hatte sie 2016 im US-Thriller "Inferno" mitgespielt.

Bevor Felicity mit ihrem jetztigen Ehemann zusammenkam, war sie lange in einer Beziehung mit dem Künstler Ed Fornieles. 2013 trennte sich das Paar nach zehn gemeinsamen Jahren – für den "Rogue One: A Star Wars Story"-Star war das Liebes-Aus schmerzlich und musste erst einmal verarbeitet werden.

Instagram / fantastictheoryofeverything Hochzeit von Felicity Jones und Charles Guard

Splash News Felicity Jones und Charles Guard am Flughafen in New York

Splash News Felicity Jones und Charles Guard in New York

