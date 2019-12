Mit diesem Kleid stellte Annemarie Carpendale (42) mal wieder alle in den Schatten! Die Frau von Schauspieler Wayne Carpendale (42) ist ein leidenschaftlicher Mode-Fan und liebt es, sich für öffentliche Events in extravagante Outfits zu kleiden. Dabei sind der Moderation alle Mittel recht, um die Blicke auf sich zu ziehen. Erst kürzlich schritt sie in einem transparenten Body über den roten Teppich – und trug nichts darunter. Nun schlüpfte Anne wieder in eine aufregende Robe!

Die 42-Jährige erschien am Donnerstag mit ihrem Liebsten zum Mon Cheri Barbara Tag in München – und dabei verzauberte sie die Fotografen mit einem durchsichtigen Glitzerfummel: Sie trug ein bodenlanges, figurbetontes Strass-Kleid mit Schleppe. Und als wäre der transparente Look nicht schon sexy genug, sorgte Anne mit tiefen Ausschnitten an Dekolleté und Rücken für zusätzlichen Sex-Appeal. Kein Wunder, dass Wayne aus dem Strahlen nicht mehr herauskam.

Auch die Blondine schien von ihrem Look total begeistert zu sein und veröffentlichte gleich mehrere Fotos davon auf Instagram. Die Fans freuten sich, dass Annemarie ihnen ihre Garderobe nicht vorenthielt und überschlugen sich in den Kommentaren mit Komplimenten. "Du wirst immer schöner und deine Bilder immer inspirierender", meinte beispielsweise ein User.

Getty Images Wayne und Annemarie Carpendale bei den GQ Men of the Year Award

Anzeige

Actionpress/ Gulotta, Francesco Annemarie Carpendale und Wayne Carpendale beim Mon Cheri Barbara Tag

Anzeige

Actionpress/ Gulotta, Francesco Annemarie Carpendale und Wayne Carpendale, Dezember 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de