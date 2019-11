Diesen Anblick will Wayne Carpendale (42) wohl nicht mit allen teilen! Schon seit einigen Jahren gelten der Schauspieler und Annemarie Carpendale (42) als das deutsche Traumpaar schlechthin, die Liebe wurde im Mai 2018 sogar durch Söhnchen Mads gekrönt. Trotz jahrelanger Beziehung und Elternrolle wirken die zwei aber noch immer verliebt wie am ersten Tag. Und das bewies Wayne nun auch mit einem neuen Social-Media-Posting: Darauf machte er ganz klar, was zu ihm gehört – Annemaries Brüste!

Für den GQ Men of the Year Award schmiss sich die Moderatorin ganz schön in Schale – und verzauberte die Fotografen mit einem besonders heißen Look. Zu einem eleganten, schwarzen Blazer und einer passenden Hose kombinierte sie einen transparenten Spitzen-Body, der nicht nur durch den tiefen Ausschnitt den einen oder anderen Blick in Richtung Dekolleté zuließ. Das galt es in Waynes Augen aber offenbar zu verhindern! Auf Instagram teilte er nun ein Foto vom roten Teppich, auf dem er die Brüste seiner Frau verdeckend festhält. Dazu machte er in der Beitragsbeschreibung klar: "Gentleman bewacht sein wichtigstes Gut."

Und die Fans? Die feiern ihn für diesen gewohnt humorvollen Post natürlich. "Der BH ist ein Unikat", scherzte eine Userin dazu. "Ob du den ganzen Abend so durchhältst?", wollte ein anderer Nutzer scherzhaft wissen. Auch Schauspielerin Karolina Lodyga (35) konnte sich da einen Kommentar nicht verkneifen: "Alles im Griff", schrieb sie.

Instagram / wayne_interessiert_s Annemarie und Wayne Carpendale mit ihrem Sohn, Oktober 2019

Getty Images Wayne und Annemarie Carpendale im November 2019

Getty Images Wayne und Annemarie Carpendale

