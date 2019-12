Schreckliche Nachrichten für alle Star Trek-Fans! 1966 begeisterte Robert Walker Junior in seiner Hauptrolle des rebellischen Teenagers Charlie X die Zuschauer weltweit. Die gleichnamige Episode war die zweite Folge der ersten Staffel der beliebten Science-Fiction-Serie. Wenige Tage nachdem sich die Liebhaber des Formats bereits von Drehbuchautorin Dorothy Fontana (✝80) verabschieden mussten, herrscht jetzt traurige Gewissheit: Auch der Schauspieler ist überraschend verstorben.

Mit 79 Jahren wurde Robert am vergangenen Donnerstag im kalifornischen Malibu aus dem Leben gerissen. In einem THR-Statement hat sich seine Frau Dawn zum Tod ihres Liebsten geäußert: "Bob hat stets nach seinem eigenen Kopf gehandelt und ist sich selbst treu geblieben." Seine Liebe zum Meer hätte ihn in Malibu gehalten, wo er sein Leben in vollen Zügen genossen hätte. "Auch wenn er ein gefeierter Schauspieler war, war seine wahre Kunst, erfüllt zu leben", erinnerte sich die Witwe an ihren Mann.

Die Autorin, die nur wenige Tage vor dem "Charlie X"-Darsteller verstorben war, starb an den Folgen einer kurzen, aber schweren Krankheit. "Voller Trauer muss das 'Star Trek'-Team mitteilen, dass Dorothy Catherine 'D.C.' Fontana, die legendäre Autorin, die einige der besten 'Star Trek'-Episoden ins Leben gerufen hat, verstorben ist", hieß es in einem Twitter-Post der Serien-Verantwortlichen. Die letzte Episode, an der D.C. Fontana mitgearbeitet hatte, war für die Webserie: "Star Trek: New Voyages".

United Archives GmbH/ Action Press Filmplakat von "Star Trek - The Next Generation"

Hosain Munawar / Actionpress Patrick Stewart als Captain Jean-Luc Picard

Getty Images "Star Trek"-Autorin D.C. Fontana



