Da wurde Billy Dee Williams (82) scheinbar falsch verstanden. Der Star Wars-Schauspieler wurde in der Rolle des Lando Calrissian in "Das Imperium schlägt zurück" und "Die Rückkehr der Jedi-Ritter" bekannt und wird ab Ende Dezember auch in der neunten Episode des Science-Fiction-Klassikers zu sehen sein. Vor einigen Tagen soll sich der Hollywood-Star in einem Interview als genderfluid geoutet haben – doch diese Behauptung scheint so nicht zu stimmen. Billy weiß nicht einmal, was der Begriff Genderfluidität bedeutet.

In einem anderen Interview mit The Undefeated erklärt er, er habe lediglich darüber gesprochen, dass Männer mit ihrer weiblichen Seite in Berührung kommen sollten. Er wisse nicht einmal, was der Begriff "genderfluid" bedeute. "Ich sprach über Männer, die mit ihrer weiblichen Seite in Kontakt kommen. Ich habe nicht über Sex gesprochen, nicht darüber homo- oder heterosexuell zu sein", äußerte der 82-Jährige.

Das Magazin Esquire zitierte sein Interview mit der New York Times: "Ich sage 'er' und 'sie', weil ich mich auch sowohl feminin als auch maskulin ansehe." Doch Billy stellte klar, dass er sich, trotz der Verwendung von weiblichen und männlichen Pronomen, ausschließlich als Mann identifiziere.

ActionPress/Landmark Media Press and Picture Billy Dee Williams in "Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers"

Getty Images Billy Dee Williams in Kalifornien 2019

Getty Images Billy Dee Williams, "Star Wars"-Star

