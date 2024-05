Billy Dee Williams nimmt Stellung zu Gerüchten um Sexualität

Die Sexualität von Billy Dee Williams (87) wurde immer wieder in der Öffentlichkeit debattiert. In einem Interview mit Page Six bezog der Star Wars-Star zu dem Thema klar Stellung. "Man hat mich als 'Closet Queen' bezeichnet. Aber ich habe dem nie viel Aufmerksamkeit geschenkt", machte er deutlich. Doch was steckt überhaupt hinter dem Begriff? Als "Closet Queen" bezeichnet man einen schwulen Mann, der nicht offen zu seiner Homosexualität steht und sie sozusagen im Schrank versteckt.

Die Spekulationen prallten an dem Hollywood-Star ab. Er habe immer gern Zeit mit der LGBTQIA+-Gemeinschaft verbracht, feierte unter anderem wilde, geheime Schwulenpartys im Keller der Metropolitan Oper, wie er im Gespräch weiter ausplauderte. "Für mich war das alles ganz normal. Ich war mein Leben lang in diesem Umfeld unterwegs, deshalb habe ich mir nie wirklich viele Gedanken darüber gemacht", führte er aus.

Verheiratet war der Mime des beliebten Charakters Lando Calrissian in seinem Leben nur mit Frauen – und das dreimal. Ob er heute vergeben ist, ist nicht bekannt. In seinen Memoiren "What Have We Here? Portraits of A Life" gab er allerdings eines offen zu: Mit der Treue nahm er es in seinen Beziehungen nicht ganz so genau. "Ich war ein Schürzenjäger! Ich bin mein ganzes Leben lang fremdgegangen", hielt er hier fest. Der Schauspieler wurde in den Achtzigerjahren als Lando Calrissian im "Star Wars"-Universum weltberühmt. Im Jahr 2019 kehrte er für "Der Aufstieg Skywalkers" und damit der neunten Episode zurück in seine Kultrolle.

Getty Images Billy Dee Williams im Jahr 2000 in Hollywood

ActionPress/ CapitalPictures Billy Dee Williams als Lando Calrissian

