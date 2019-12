Einfach nur Mann oder Frau? Das binäre Geschlechtermodell wird in den letzten Jahren immer häufiger hinterfragt, denn viele Menschen können und wollen sich nicht in das klassische Geschlechtersystem einordnen – so offenbar auch Schauspieler Billy Dee Williams (82)! Der Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers-Darsteller will kein Geheimnis daraus machen, wie er sich persönlich sieht. Er sprach nun ganz offen darüber, dass er genderfluid ist.

Im Interview mit dem Magazin Esquire äußerte sich Billy zu seiner sexuellen Identität und erklärte: "Ich habe niemals versucht, irgendetwas anderes zu sein als ich selbst. Ich sehe mich selbst als einen relativ bunten Charakter, der oder die sich nicht zu ernst nimmt. Und ich sage 'der' und 'die', weil ich mich selbst sowohl als feminin als auch als maskulin sehe." Außerdem fügte der Sternenkrieg-Star hinzu: "Ich bin eine sehr sensible Person. Ich habe keine Angst davor, diese Seite von mir zu zeigen."

Doch was bedeutet es eigentlich genau, genderfluid zu sein? Laut dem Queer Lexikon handelt es sich hierbei um eine Geschlechtsidentität, bei der das Geschlecht zwischen allen möglichen Geschlechtern wechselt. Mit der Zeit und je nach Situation kann sich das ändern.

