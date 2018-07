Ein wahre Star Wars-Legende kehrt in die weit weit entfernte Galaxis zurück! Die Fans der Weltraum-Saga fiebern aktuell der letzten und neunten Episode der aktuellen Trilogie im Dezember 2019 entgegen. Das Comeback von Harrison Ford (76) als Schmuggler Han Solo, Carrie Fisher (✝60) als Prinzessin Leia und Mark Hamill (66) als Jedimeister Luke Skywalker sorgte in den letzten beiden Fortsetzungen bereits für riesige Begeisterung. Nun ist ein weiterer Charakter aus der Original-Reihe aus den 70er und 80er Jahren im "Star Wars"-Universum wieder da: Billy Dee Williams wird erneut in die Rolle des coolen Gauners Lando Calrissian schlüpfen!

Wie der Hollywood Reporter berichtete, soll Billy (81) tatsächlich im kommenden "Star Wars: Episode IX" am Start sein! Zwar dreht sich die aktuelle Trilogie um neue Charaktere wie Schrottsammlerin Rey (Daisy Ridley, 26) oder Ex-Stormtrooper Finn (John Boyega, 26), doch schon in "Das Erwachen der Macht" und "Die letzten Jedi" waren alte Figuren wieder aufgetaucht. Noch ist von Disney und Lucasfilm zwar nichts offiziell bestätigt worden, doch Billy soll sich laut Informationen des zuverlässigen Magazins bereits mit Sport und Ernährung auf seine altbekannte Rolle vorbereiten.

Für viele Fans des Franchises ist Landos Rückkehr ein absoluter Traum! Über Monate hatten sich Enthusiasten in sozialen Medien über ein vermeintliches Comeback begeistert unterhalten. Für Billy wird es das erste Mal seit "Die Rückkehr der Jedi-Ritter" im Jahr 1983 sein, dass er an ein "Star Wars"-Set wiederkehrt. Ab dem 19. Dezember 2019 wird der noch titellose Teil dann in die deutschen Kinos kommen.

Collection Christophel/ActionPress Billy Dee Williams, Carrie Fisher, Harrison Ford und Peter Mayhew in "Das Imperium schlägt zurück"

Stuart C. Wilson/Getty Images John Boyega, Daisy Ridley und Mark Hamill bei der "Die letzten Jedi"-Premiere in London

Nikki Nelson / WENN Billy Dee Williams mit Chewbacca in LA 2005

