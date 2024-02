Offene Worte: Billy Dee Williams war sein Leben lang untreu!

Billy Dee Williams (86) macht ein intimes Geständnis. Der Schauspieler feierte im Laufe seiner Karriere riesige Erfolge und ist besonders für seine Rolle in den Star Wars-Filmen bekannt. Auch privat war einiges los: Ganze dreimal war er verheiratet, seine letzte Beziehung scheiterte 1993. Am Ende seiner Ehen ist der Lebemann wohl nicht ganz unschuldig: Billy gesteht, dass er schon sein Leben lang untreu ist!

In seinen Memoiren "What Have We Here? Portraits of A Life", die nächste Woche erscheinen, spricht er ganz offen über sein Dasein als Frauenheld. "Ich verliebe mich ständig", gibt Billy im Interview dazu mit People zu. Ihm sei es immer schwergefallen, sich an nur eine Frau zu binden: "Ich bin von starken Frauen fasziniert. Das bringt mich natürlich immer in Schwierigkeiten." Aus seiner wilden Vergangenheit als Casanova macht er auch keinen Hehl. "Ich war ein Schürzenjäger! Ich bin mein ganzes Leben lang fremdgegangen", gesteht der heute 86-Jährige.

An seinen Verflossenen liegt das aber nicht. "Das sind alles ganz wunderbare Menschen, die ich geheiratet habe. Wie ich in diese Situationen geraten bin, werde ich nie erfahren", betont Billy. Früher sei er auch mal ein guter Ehemann gewesen, der die Familie sehr geschätzt habe: "Als mein Sohn geboren wurde, dachte ich, das sei das Größte auf der ganzen Welt. Und meine Tochter aus meiner dritten Ehe war ein Geschenk."

Getty Images Billy Dee Williams, Schauspieler

Getty Images Billy Dee Williams im Jahr 2000 in Hollywood

Getty Images Billy Dee Williams, "Star Wars"-Darsteller

