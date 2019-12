Bei Carolina Noeding und Daniel Peukmann hat es am Set gefunkt! Seit 2016 stehen die beiden Schauspieler für Köln 50667 vor der Kamera. In der Daily-Soap spielen die ehemalige Miss Germany und der Laiendarsteller das Ehepaar Jule und Marc und durchlebten in den Rollen bereits zahlreiche Auf und Abs. Aus ihrer TV-Beziehung wurde nun aber tatsächlich echte Liebe: Caro und Daniel sind wirklich ein Paar!

Das erklärten die Turteltauben nun im großen Kuschel-Interview mit RTL2: "Das was vor der Kamera ist, ist jetzt auch hinter der Kamera. Es sind auf jeden Fall Parallelwelten und jetzt fühlt sich das wie eine Welt an!", schwärmte die frühere Lehramtsstudentin. Auch ihr Liebster sprach in den höchsten Tönen von der Blondine: "Ich liebe tatsächlich alles an der Frau. Wir sind schon ewig die besten Freunde und da kam jetzt die Liebe dazu!"

Für Caros Fans dürfte das Paar-Outing jedoch überraschend kommen: Erst im September hatte die 28-Jährige nämlich ihre Trennung von Ballermann-Star Lorenz Büffel bekannt gegeben. Fünf Jahre waren die gebürtige Niedersächsin und der "Johnny Däpp"-Interpret liiert gewesen.

© RTLZWEI/ Per Florian Appelgren Daniel Peukmann und Carolina Noeding

© RTLZWEI/ Per Florian Appelgren Daniel Peukmann und Carolina Noeding, bekannt aus "Köln 50667"

Instagram / carolinanoeding Lorenz Büffel und Carolina Noeding

