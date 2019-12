Am 7. Dezember 1989 erblickte dieses kleine Mädchen das Licht der Welt – heute feiert sie ihren 30. Geburtstag! Ihre Kindheit verbrachte die junge Dame mit ihren beiden älteren Geschwistern im beschaulichen Wittlich in Rheinland-Pfalz. Nach ihrer Ausbildung zur Krankenschwester war die Blondine nicht nur auf dem Playboy-Cover zu sehen, sondern auch in mehreren TV-Formaten präsent. Mittlerweile ist der Reality-Star aus der Öffentlichkeit nicht mehr wegzudenken. Doch welcher Promi verbirgt sich hinter diesem Throwback-Schnappschuss?

Cathy Lugner (30) ist das glückliche Geburtstagskind! Die ehemalige "Promi Big Brother"-Zweite, die einst die Frau an der Seite des österreichischen Bauunternehmers Richard Lugner (87) war, darf nun auf die erste Drei anstoßen. Der besondere Ehrentag lässt das Model emotional werden: "Die 30 Jahre waren eine krasse Zeit. Es gab Zeiten im Leben, da wusste ich nicht, wie ich meine Tankrechnungen bezahlen soll", verriet sie gegenüber Promiflash. Umso stolzer mache sie es, auch mithilfe ihrer Familie, ihrer Tochter Leonie und ihren Freunden nicht aufgegeben zu haben: "Ich werde mich nicht unterkriegen lassen. Ich mach so lange weiter, bis ich das erreicht habe, was ich mir wünsche!"

Kurios: Bereits zum gestrigen Nikolaustag erreichten die Beauty zahlreiche Glückwünsche ihrer Community im Netz – doch die kamen zu früh: "Ich weiß, auf Wikipedia steht 6.12. Aber das stimmt nicht", stellte die Influencerin in ihrer Instagram-Story klar. Trotzdem habe sie sich gefreut, dass bereits so viele Follower frühzeitig an sie dachten!

Cathy Lugner Cathy Lugner an ihrem 30. Geburtstag im Dezember 2019

Cathy Lugner Cathy Lugner im Alter von 15 Jahren

Getty Images Cathy und Richard Lugner bei ihrer Hochzeit im September 2014

Getty Images Cathy Lugner im Mai 2017



