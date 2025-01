Cathy Lugner hat keinen Kontakt zum Vater ihrer Tochter

Cathy Lugner (35) ist Mutter einer 16-jährigen Tochter. Zu dem Vater ihres Kindes hat das Erotikmodel keinen Kontakt mehr. Ihr Kind habe die Mutter alleine aufgezogen – deshalb wäre es für eine Kontaktaufnahme sowieso zu spät. Ihrer Tochter Leonie bleibe selbst überlassen, ob sie den Kontakt zu ihrem Vater wolle. "Sie kann das gerne handhaben, wie sie es möchte und sie ist mittlerweile alt genug, um gewisse Dinge zu analysieren und Entscheidungen für sich selbst zu treffen", erklärte die fünfte Ehefrau von Richard Lugner (✝91) kürzlich in ihrer Instagram-Story.

Cathy hat ihre Tochter 2008 mit ihrer damaligen Liebe bekommen. Der Mann steht im Gegensatz zu der 35-Jährigen nicht in der Öffentlichkeit. Zu ihrem leiblichen Vater hatte Leonie jahrelang keine Verbindung. Seit 2019 sieht sie diesen wieder regelmäßig. "Wir haben Kontakt, wir verstehen uns gut", berichtete die Tochter der Big Brother-Bekanntheit in einem Interview mit Promiflash von 2023.

Cathy und der Bauunternehmer Richard hatten sich im September 2014 in Wien das Jawort gegeben. Ihre Ehe scheiterte nach nur zwei Jahren. Zu der Tochter seiner Ex-Frau, die er "Spatzi" nannte, hatte er ein gutes Verhältnis. "Er war wie ein Vater für sie. Immerhin war sie damals 5 Jahre alt, als sie ihn kennengelernt hat", verriet die TV-Bekanntheit Promiflash. Der Tod des Österreichers traf die Blondine sehr. Auf Instagram widmete Spatzi ihm am Tag seines Todes rührende Worte: "Ich werde dir immer dankbar sein, für alles, was du mich gelehrt hast."

Instagram / catherineee Cathy Lugner mit ihrer Tochter Leonie, 2023

ActionPress / Starpix / picturedesk.com Cathy und Richard Lugner, einstiges Ehepaar

