Cathy "Spatzi" Lugner wäre der Welt manchmal gerne unbekannt

Cathy Lugner (35) wurde der Öffentlichkeit als fünfte Ehefrau des österreichischen Baulöwen Richard Lugner (✝91) bekannt. Wie sie jetzt in einer Instagram-Fragerunde zugab, stört es das ehemalige Erotikmodel allerdings manchmal, im Rampenlicht zu stehen. "Das kommt vor. Früher natürlich häufiger als heute. Beispielsweise in Momenten, in denen ich jemanden kennenlerne", gestand sie und ergänzte: "Da wäre es manchmal angenehmer, eben nicht eine Person zu sein, die man googeln kann."

Die 35-Jährige war von 2014 bis 2016 mit Richard verheiratet – weshalb sie sein Tod im vergangenen August ebenfalls schwer traf. Sie durfte jedoch nicht an der Beerdigung ihres Ex-Mannes teilnehmen und beschwerte sich daraufhin in einem Gespräch mit Bild. "Ich habe an den Geschäftsführer von Lugner City [...] mehrere Mails geschrieben und um eine persönliche Abschiednahme gebeten. Es kam aber nie eine Antwort", zeigte sich Cathy aufgebracht.

Auf die gemeinsame Zeit mit ihrem Ex-Partner blickt die ehemalige Big Brother-Kandidatin aber trotzdem gerne zurück. Auch wenn gegenseitige Untreuevorwürfe zum Liebes-Aus des einstigen Paares geführt hatten, erwies Cathy dem Bauunternehmer die letzte Ehre und widmete ihm herzerwärmende Worte in den sozialen Medien. "Mit großer Trauer in unseren Herzen verabschieden wir uns von dir, wenn auch nicht auf dieser Erde persönlich", schrieb "Spatzi", wie Richard sie immer nannte.

ActionPress / Starpix / picturedesk.com Cathy und Richard Lugner, einstiges Ehepaar

Instagram / catherineee Cathy und Richard Lugner

