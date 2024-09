Cathy Lugner gedenkt Richards mit liebevollen Worten im Netz

Richard Lugner (✝91) wurde am 31. August in Wien beigesetzt. Während sich einige Ex-Frauen des Bauunternehmers unter den geladenen Gästen tummelten, fehlte von Cathy Lugner (34) alias Spatzi jede Spur. Das Model nutzte stattdessen ihren Instagram-Kanal, um ihrem einstigen Ehemann die letzte Ehre zu erweisen. "Mit großer Trauer in unseren Herzen verabschieden wir uns von dir, wenn auch nicht auf dieser Erde persönlich", schrieb Cathy rührend in ihrem Abschiedsbrief an Richard und fügte an: "So weiß ich, dass uns niemand die Verabschiedung über Gott, unseren Vater, nehmen kann. Ruhe in Frieden."

Cathy betonte außerdem, dass sie und ihre Tochter eine "tolle Zeit" mit dem Österreicher gehabt haben. An anderer Stelle erklärte das Model, dass es einige Themen gerne noch persönlich mit Richard besprochen hätte. "Auch wenn es Dinge gibt, die bis heute leider unausgesprochen und ungeklärt erscheinen, weiß ich, dass dort, wo du jetzt bist, die Wahrheit auch in dein Herz gedrungen ist", schrieb die 34-Jährige hoffnungsvoll. Die sonst so reichlich gefüllte Kommentarspalte ließ Cathy unter dem Schwarz-Weiß-Bild von ihr und Richard geschlossen.

Kurz vor Richards Beisetzung stellte sich laut oe24 heraus, dass die einstige Big Brother-Teilnehmerin nicht zu den geladenen Gästen gehört. Das schien Cathy schwer zu schaffen zu machen. Im Interview mit Bild machte sie ihrem Ärger über die fehlende Einladung Luft: "Ich habe an den Geschäftsführer von Lugner City [...] mehrere Mails geschrieben und um eine persönliche Abschiednahme gebeten. Es kam aber nie eine Antwort." Trotz früherer Streitigkeiten sei Richard über mehrere Jahre ein Teil von Cathys Familie gewesen. Auch für ihre 16-jährige Tochter Leonie sei die Ausgrenzung von der Beerdigung belastend. Richard sei für den Teenager eine "wichtige Bezugsperson" gewesen.

Monika Fellner/Getty Images Richard und Cathy Lugner beim Wiener Opernball im Februar 2015

Instagram / catherineee Richard und Cathy Lugner zusammen mit Cathys Tochter Leonie

