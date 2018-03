Oha! Bahnt sich bei Cathy (28) und Richard Lugner (85) etwa ein Liebescomeback an? Vor knapp einem Jahr lassen sich der Bauunternehmer und der Reality-Star scheiden und das nicht gerade auf eine versöhnliche Weise. Immer wieder dissen sich die Ex-Eheleute in der Öffentlichkeit. Das kann sich jetzt allerdings komplett ändern. Promiflash interviewte Richard Lugner bei der Movie meets Media in Berlin – und dort gestand der Baulöwe: "Sie hat mir ihr Playboy-Heft aus der Slowakei geschickt und sie hat mir eine SMS geschrieben, sie möchte mit mir Kaffee trinken."



