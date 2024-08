Cathy Lugner erinnert an ihre gemeinsame Zeit mit Richard

Am Montagmorgen erschütterte die traurige Nachricht um Richard Lugners (✝91) plötzlichen Tod die Medien. Der Bauunternehmer verstarb im Alter von 91 Jahren. Auch bei seiner Ex-Frau Cathy Lugner (34) alias Spatzi sitzt die Trauer tief. "Als mich die tragische Nachricht deines Todes heute Morgen erreichte, erlebte ich eine Schockstarre", versucht das einstige Model, seine Gefühle unter einer Bilderreihe auf Instagram in Worte zu fassen. Sie teilt einige Schnappschüsse aus ihrer gemeinsamen Zeit mit Richard und widmet ihm bewegende Worte: "Richard, du schienst auch für mich unsterblich zu sein. Dein Engagement, deine Willenskraft, dein Mut waren inspirierend und ansteckend. Ich danke dir von Herzen für die tolle Zeit an deiner Seite, für alles, was du mich über das Leben gelehrt hast."

Der Beitrag folgt nur wenige Stunden, nachdem Cathy ihrem Ex-Mann mit einer Story auf der Social-Media-Plattform gedacht hatte. "Ruhe in Frieden, Richard Lugner", schrieb sie zu einem Schwarz-Weiß-Foto, das sie und den Österreicher zu ihrer Zeit als Paar zeigt. Abschließend bedankt sie sich für alles, was sie aus ihren gemeinsamen Jahren mit Mörtel, wie Richard auch genannt wurde, mitnehmen konnte: "Ich werde dir immer dankbar sein, für alles, was du mich gelehrt hast."

Die 34-Jährige und der Unternehmer hatten sich im September 2014 in Wien das Jawort gegeben. Nur zwei Jahre später ging ihre Ehe jedoch in die Brüche. Im vergangenen Jahr erklärte Cathy in einem Interview mit Promiflash einen Grund für das Scheitern ihrer Ehe: "Klar war er spendabel. Ich will das auch gar nicht kleinreden, um Gottes Willen. Aber ich persönlich konnte mich an seiner Seite nicht weiterentwickeln." Auch freundschaftlich konnten die beiden nach ihrer Scheidung nicht mehr zusammenfinden, wie Richard an seinem 90. Geburtstag gegenüber der Abendzeitung München ausplauderte: "Ich bin mit all meinen Exen noch freundschaftlich zueinander. Nur mit Spatzi, also der Cathy, meiner letzten Frau, nicht. Da ist alles schiefgelaufen, was schieflaufen kann."

Instagram / catherineee Richard und Cathy Lugner zusammen mit Cathys Tochter Leonie

Getty Images Cathy und Richard Lugner, 2014

