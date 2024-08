Warum ist Cathy bei Richard Lugners Beerdigung unerwünscht?

Richard Lugners (✝91) Tod am 12. August versetzte seine fünfte Ex-Ehefrau Cathy Lugner (34) in tiefe Trauer. Doch wie vor wenigen Tagen herauskam, ist das Model bei der bevorstehenden Beerdigung des erfolgreichen Unternehmers unerwünscht. "Ich habe an den Geschäftsführer von Lugner City [...] mehrere Mails geschrieben und um eine persönliche Abschiednahme gebeten. Es kam aber nie eine Antwort", beschwerte sich die ehemalige Big Brother-Kandidatin im Bild-Interview. Woran könnte die fehlende Einladung liegen? Cathy und der Baulöwe waren von 2014 bis 2016 verheiratet – ihre Scheidung verlief jedoch alles andere als harmonisch. Kurz nach der Trennung war sich Richard sicher: "Sie war mein größter Flop!"

Gegenseitige Untreuebeschuldigungen führten damals zum einvernehmlichen Liebes-Aus. Nach der Trennung wollte sich das einstige Glamour-Paar eigentlich keinen Rosenkrieg liefern – doch aus ihrem Vorhaben wurde nichts. Sie lieferten sich eine Schlammschlacht, die sogar darin mündete, dass Cathy einen Anwalt einschaltete. Der Grund: Laut Aussagen der 34-Jährigen soll sich Richard nicht an Verschwiegenheitsverträge gehalten haben. Der Unternehmer wollte anschließend offenbar weiteren Stress vermeiden: Er schwieg fortan über seine Ex-Frau, da er sonst "immer gleich von ihr verklagt würde."

Trotz früherer Streitigkeiten hätte Cathy gern die Chance gehabt, sich von ihrem Ex-Mann zu verabschieden. "Richard war drei Jahre lang ein Teil meiner Familie", betonte sie im Gespräch mit der Boulevardzeitung. Auch ihre 16-jährige Tochter Leonie leide unter dem Ausschluss ihrer Mutter. Schließlich war der Unternehmer auch für sie eine "wichtige Bezugsperson". Auch wenn die beiden bei der Beerdigung unerwünscht sind – Richard die letzte Ehre erweisen wollen sie trotzdem. "Wir werden aber definitiv sein Grab besuchen und Blumen ablegen, wenn wir wieder in Österreich sind. Er wird vielen Menschen mit seinem Mut und Wiener Schmäh fehlen. Auch uns", stellt die Reality-TV-Bekanntheit klar.

Anzeige Anzeige

Instagram / catherineee Cathy Lugner im August 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / catherineee Richard und Cathy Lugner zusammen mit Cathys Tochter Leonie

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Könnt ihr verstehen, dass Cathy enttäuscht über die fehlende Einladung ist? Ja. Ich finde, sie sollte das Recht haben, sich angemessen zu verabschieden. Nein. Es gibt ja offenbar Gründe dafür. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de