So war das Verhältnis zwischen Cathy und Richard Lugner (†)

Richard Lugner (✝91) war ein wahrer Womanizer. Mit sechs Frauen ging der Bauunternehmer den Bund der Ehe ein – unter anderem auch mit Cathy Lugner (34). Der Österreicher und die TV-Bekanntheit gaben sich 2014 das Jawort. Ihre Liebe hielt allerdings nur rund zwei Jahre an. Promiflash hat bei der Mutter einer Tochter nachgefragt: Wie war das Verhältnis zwischen den Ex-Eheleuten? "Wir hatten sporadischen Kontakt über die Jahre. Leider haben wir uns nicht vertragen können, obwohl ich ihn immer gebeten habe, das Kriegsbeil zu begraben – schließlich hat er auch mein Leben und das meiner Tochter geprägt", erklärt Cathy.

Cathys Wunsch, die Wogen wieder zu glätten, konnte Richard aber offenbar nicht nachkommen. "Leider konnten wir uns nicht vertragen. Dennoch bin ich sehr ergriffen über seinen Tod. Mir fällt es nach wie vor schwer, meine Gedanken in Worte zu fassen", erklärt die 34-Jährige gegenüber Promiflash. Vor allem Tochter Leonie war für Cathy die treibende Kraft, die Streitigkeiten zwischen ihr und dem Bau-Mogul beiseitezulegen. "Er war wie ein Vater für sie. Immerhin war sie damals 5 Jahre alt, als sie ihn kennengelernt hat", gibt Cathy zu verstehen. Auch Tochter Leonie sei von dem Tod ihres einstigen Stiefvaters tief getroffen, obwohl der Kontakt die letzten Jahre eher zu wünschen übrig gelassen habe.

Was Richard wohl von den Aussagen seiner Ex halten würde? Immerhin ließ er zu seinen Lebzeiten kein gutes Haar an Cathy. Er bezeichnete sie als "größten Flop" und scheint auch die Ehe mit ihr nicht gut in Erinnerung gehabt zu haben. "Ich bin mit all meinen Exen noch freundschaftlich zueinander. Nur mit Spatzi, also der Cathy, meiner letzten Frau, nicht. Da ist alles schiefgelaufen, was schieflaufen kann", plauderte Richard an seinem 90. Geburtstag gegenüber der Abendzeitung München aus.

Instagram/ catherineee Cathy und Richard Lugner, Ex-Ehepartner

