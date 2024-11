Lugner-Ex Cathy kann Witwe Simones Handeln nicht verstehen

Simone Lugner hat nach dem Tod ihres Mannes Richard Lugner (✝91) den Groll seiner Familie auf sich gezogen. Auch Cathy Lugner (34), die fünfte Ex-Frau des verstorbenen Baumoguls, scheint kein großer Fan von ihr zu sein. Die Blondine kritisiert Simone vor allem für ihren schnellen Umgang mit den Medien, nachdem der Unternehmer erst vor Kurzem verstorben war. "Es war einfach zu viel. Dass sie so kurz nach der Beerdigung die Medien aufsucht, kann ich nicht verstehen. Ich hätte die Klappe gehalten! Kein Wunder, dass das die Familie von Richard nicht gut findet", erklärt sie im Interview mit Bild. Zudem sei es für das Model nicht verwunderlich, dass Simone vom Familienunternehmen Lugner-City die Kündigung bekommen hatte.

Vor wenigen Wochen gab Simone einen Einblick in die Millionenvilla ihres Gatten, in der sie seit seinem Ableben allein wohnt – sogar sein Sterbebett zeigte sie. Auch in diesem Fall könne Cathy das Handeln der Witwe nicht nachvollziehen und hätte das an ihrer Stelle nicht getan. Zwischenzeitlich wurde behauptet, dass Simone die Villa möglicherweise sogar räumen muss. Doch wie sie behauptete, habe sie dort den rechtlichen Unterlagen zufolge "lebenslanges Wohnrecht". Das sieht Cathy kritisch: "Ich kenne die Verträge alle. Das Wohnrecht ist das eine, aber die exorbitanten Erhaltungskosten muss man sich erst mal leisten können!", meint sie und schätzt, dass die jährlichen Betriebskosten für das Anwesen bei rund 50.000 Euro liegen – und bis jetzt stehe noch nicht fest, wie viel und ob Simone überhaupt etwas von Richards Vermögen erbt. Allerdings scheint Cathy für die Witwe dennoch einen Funken Verständnis zu verspüren: "Mir wurde damals sehr viel Unrecht getan. Ich hatte nie guten Kontakt zu Richards Familie. [...] Es gab nie ernsthaftes Interesse, mich wirklich kennenzulernen."

Simone scheint von der Abrechnung von Richards Ex-Frau wenig beeindruckt. Im Interview mit oe24 meint sie: "Cathy ist halt, wie Richard, auch gerne in den Medien." Doch wie sie weiter erklärt, scheint sich Cathy in ihren Augen "vernünftig zu präsentieren". Allerdings habe ihr verstorbener Gatte damals etwas ganz anderes über die Blondine und ihre Beziehung mit dem Baulöwen erzählt. Was das Bewohnen der Luxus-Villa angeht, gibt sie Cathy aber recht. Fügt jedoch hinzu: "Einige Kosten kann ich sicher reduzieren. Andere werden unvermeidlich sein. Das ist aber überall so, wo man wohnt." Es scheint, als plane Simone nicht, ihr trautes Heim so schnell zu verlassen.

Instagram / catherineee Cathy Lugner im Oktober 2022

ActionPress / Andreas Lepsi / picturedesk.com Simone und Richard Lugner, März 2024

