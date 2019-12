Daniela Büchner (41) kann über sich selbst lachen! Im Netz teilt der Reality-TV-Star regelmäßig Einblicke in seinen Alltag auf Mallorca. Dabei kramt die Fünffach-Mutter auch hin und wieder alte Foto-Schätze aus und teilt sie mit ihrer Community! Neben Schnappschüssen aus der gemeinsamen Zeit mit ihrem verstorbenen Mann, Jens Büchner (✝49), entdeckte die Goodbye Deutschland-Darstellerin jetzt Aufnahmen aus ihrer Jugend: Dabei amüsierte sie sich besonders über ihre damalige Frisur!

Offenbar weiß Danni nicht, ob ihr bei diesem Anblick zum Lachen oder zum Heulen zumute sein soll: Das Bild zeigt die ehemalige Das Sommerhaus der Stars-Kandidatin im Alter von süßen 17 Jahren! Mit schüchternem Lächeln und krausem Haar blickt der Teenager an der Seite seines damaligen Partners in die Kamera. "Diese Frisur – was war los mit mir?", fragte sich die heutige Blondine entsetzt via Instagram.

Dabei ist sie nicht das einzige TV-Gesicht, das sich im Netz über sein jugendliches Aussehen lustig macht – auch Namensvetterin Daniela Katzenberger (33) kann ihr früheres Erscheinungsbild kaum glauben! So schrieb sie kürzlich auf Instagram zu einer Momentaufnahme aus dem Jahr 2004: "Wenn du mit 18 sexy sein willst und es mit 33 lieber photoshoppst."

Instagram / dannibuechner Daniela Büchner mit 17 Jahren

Splash News Daniela Büchner im Oktober 2019

Splash News Daniela Katzenberger im Dezember 2016

