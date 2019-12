Heute Abend findet in Berlin wieder die große "Ein Herz für Kinder"-Gala statt. Alles, was in der deutschen Promi-Szene Rang und Namen hat, hilft fleißig dabei, Geld für bedürftige Kinder zu sammeln. Auch UK-Superstar Robbie Williams (45) ist vor Ort, um sich für die gute Sache einzusetzen. Neben Stars wie Susan Sideropoulos (39), Cathy Hummels (31), Sylvie Meis (41) und Nico Rosberg (34) ist auch TV-Star Sophia Thomalla (30) mit von der Partie. Sie erschien in einem besonders heißen Outfit.

Am frühen Abend trat die Tochter von Schauspielerin Simone Thomalla (54) in einem funkelnden Gold-Dress vor die Fotografen. Mit langen Ärmeln und hohem Kragen wirkt das Kleid in der oberen Hälfte sehr geschlossen, doch es wäre kein Sophia-esquer Auftritt, wenn die Beauty nicht auch Haut zeigen würde. So hat das modische It-Peace zwei sehr hohe Beinausschnitte, die freie Sicht auf ihren top trainierten Body geben. Via Instagram teilte die Schönheit zwei Aufnahmen des atemberaubenden Looks, den sie mit extravaganten Heels abrundete, mit ihren Fans.

Vor Kurzem lies Sophia aber einen Highclass-Red-Carpet aus, weil sie sich lieber etwas Urlaub gönnte. Statt bei der Bambi-Verleihung zu erscheinen, rekelte sich die Blondine im Bikini in Istanbul. Egal ob in Abendgarderobe oder in Bademode, die Freundin von Loris Karius (26) macht immer eine gute Figur.

Instagram / sophiathomalla Sylvie Meis und Sophia Thomalla bei der "Ein Herz für Kinder"-Gala

Anzeige

Frederic Kern / Future Image Sophia Thomalla bei den GQ Awards 2019

Anzeige

Instagram / sophiathomalla Sophia Thomalla in Istanbul

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de