Nach Versöhnung: Fler trauert um seine verstorbene Mutter!

Der Rapper Fler (42) teilt traurige Nachrichten mit seinen Fans: Seine Mutter ist verstorben. In seiner Instagram-Story postet der Berliner ein Bild einer blonden Frau und schreibt darunter: "Meine Mama. Ruhe in Frieden." Eine lange Zeit soll Fler kein gutes Verhältnis zu seiner Familie gehabt haben. Doch nach Jahren des Streits soll er sich erst kürzlich mit seiner Familie und auch seiner Mutter versöhnt haben. Obwohl er nun schmerzlich von seiner Mutter Abschied nehmen muss, hatte er somit die Chance, sich im Guten von ihr zu verabschieden.

Befreundete Rapper des 42-Jährigen zeigen ihre Anteilnahme und lassen dem Künstler im Netz Trauerbekundungen zukommen. So postet Farid Bang (37) auf schwarzem Hintergrund in seiner Story folgende Worte: "Mein Beileid zum Tod deiner Mutter, Bruder." Auch Noir40 schreibt unter einem gemeinsamen Bild mit dem Berliner: "Mein Beileid. Möge deine Mama in Frieden ruhen." Schauspieler und Rapper Sinan-G bekundet auf der Social-Media-Plattform ebenfalls sein tiefstes Beileid.

Zuletzt stand der Berliner Rapper mit ganz anderen Schlagzeilen im Fokus: Wegen der Ankündigung seines Ruhestands. Im Netz stellte sich das Urgestein der Rapszene den Fragen seiner Fans und verriet, dass er vorhabe, mit 50 Jahren das Mikrofon an den Nagel zu hängen. Die Fans des 42-Jährigen haben also noch acht Jahre, in denen sie mit neuen Tracks des Rapkünstlers versorgt werden können.

Instagram / fler Flers Mutter

Instagram / fler Fler im August 2022

