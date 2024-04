Trotz Krankenhaus-Dramen: Til Schweiger strahlt im Privatjet

Hinter Til Schweiger (60) liegen turbulente Wochen: Gleich mehrere Male musste der Schauspieler ins Krankenhaus eingeliefert werden. Dennoch lässt er sich von den Strapazen offenbar nichts anmerken. Auf Instagram meldet sich der Filmemacher nun bei seinen Fans – und zwar mit einem neuen Schnappschuss! Darauf ist zu sehen, wie er in einem Privatjet sitzt und der Kamera sein breitestes Lächeln schenkt. "Lieber Daniel, danke für diesen wundervollen Flug in dieser wunderschönen Maschine mit den zwei tollen Piloten und dem 1A Catering", schwärmt Til zu der Aufnahme und fügt hinzu: "Das werde ich dir nie vergessen!"

Dass sich der 60-Jährige so gut gelaunt im Netz zeigt, bleibt auch bei seinen Fans nicht unbemerkt. In der Kommentarspalte findet Til viel Unterstützung und liebe Worte. "Til ist ein Kämpfer, geh' deinen Weg. Wir freuen uns, dich lachen zu sehen" oder "Ich hoffe, dir geht es wieder gut", lauten nur einige der positiven Nachrichten. Ein dritter User schließt sich an: "Du bist so ein toller Mensch, lieber Til. Egal was andere sagen, hör nicht auf solche…"

Mitte April lag Til wegen einer schweren Sepsis in einem Krankenhaus auf Mallorca. Wie Bild berichtete, soll dabei sogar die Gefahr bestanden haben, dass sein Bein amputiert werden müsse. Als wäre das nicht schlimm genug, folgte weniger Tage später offenbar der nächste Rückschlag: Er musste erneut klinisch behandelt werden, da er sich den linken Arm gebrochen und den rechten angebrochen hatte.

Getty Images Til Schweiger im Dezember 2023

Getty Images Til Schweiger im Januar 2024

