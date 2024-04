"Let's Dance"-Viertelfinale findet an neuer Location statt!

Das gab es bei Let's Dance noch nie! Nächste Woche steht bereits das Viertelfinale der beliebten Tanzshow an – wie RTL jetzt bekannt gibt, an einem ganz besonderen Ort: Die fünf verbleibenden Paare werden unter dem Motto "Let’s Dance - A Special Musical Night" über die Bühne des Musicals "Moulin Rouge" tanzen! Im Theater in Köln am Rhein müssen die Duos in der rot-romantischen Kulisse zu den größten Hits des ikonischen Musicals performen – es könnte also ziemlich sexy werden! Zudem dürfen sich die "Let's Dance"-Zuschauer über ein fulminantes Opening des "Moulin Rouge"-Casts freuen.

Die Kandidaten werden sich aber auch auf einige Neuerungen einstellen müssen. Zwar werden Joachim Llambi (59), Motsi Mabuse (43) und Jorge González (56) wie gewohnt an ihrem Jury-Pult sitzen – das zieht für die zehnte Show mit um. Aber die Musicalbühne ist räumlich und optisch ganz anders als das gewohnte Studioparkett. Die Tanzprofis durften sich das Theater schon vorher anschauen und sind offenbar ziemlich begeistert. "Hier taucht man direkt in eine andere Welt", staunten Anastasia Stan, Zsolt Sándor Cseke (36), Massimo Sinató (43), Kathrin Menzinger (35), Malika Dzumaev (33) und Vadim Garbuzov (36).

Wer sich den Platz im "Let's Dance"-Viertelfinale sichern kann, wird sich am kommenden Freitag entscheiden. Nachdem Ann-Kathrin Bendixen und Valentin Lusin (37) vergangene Woche rausflogen, sind aktuell noch Detlef D! Soost (53), Lulu Lewe, Jana Wosnitza (30), Gabriel Kelly (22), Tony Bauer (28) und Mark Keller (58) mit ihren jeweiligen Tanzprofi-Partnern im Rennen um den begehrten Siegertitel.

Getty Images Jorge González, Motsi Mabuse und Joachim Llambi in der "Let's Dance"-Jury

RTL / Stefan Gregorowius Ann-Kathrin Bendixen und Valentin Lusin bei "Let's Dance"

