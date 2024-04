Erstmals Mama mit 42: Jasmin Wagner sieht ihre Vorteile

Im November 2022 ist Jasmin Wagner (44) erstmals Mutter geworden. Als ihre kleine Tochter das Licht der Welt erblickte, war die Sängerin 42 Jahre alt. Dass sie ihre Mutterschaft erst in ihren 40er-Jahren begonnen hat, sieht die "Herz an Herz"-Künstlerin als einen Vorteil. "So konnte ich meine Freundinnen beobachten, die mit Anfang 30 Kinder bekamen. Ich bin nicht aus einer Naivität ins Muttersein geschlittert, sondern war vorbereitet und habe mit allem gerechnet", erklärt sie im Interview mit Gala.

Generell scheint ihr Familienleben sich ziemlich positiv auf ihren Alltag und ihre Lebensweise ausgewirkt zu haben. Wie Jasmin, auch bekannt als Blümchen, im Interview weiter verrät, habe sie sich selbst durch all diese Umstände sogar noch besser kennengelernt. "Man hat Erfahrungen gesammelt, kennt sich gut, ist milder mit sich geworden und kann Dinge besser einordnen", erzählt die 44-Jährige. Sie habe ihre "Mitte gefunden" – doch nicht nur das: "Und gleichzeitig meine große Liebe, mit der ich ins Familienleben gestartet bin." Darüber sei die Beauty sehr glücklich!

Jasmin scheint mit dem Zusammenspiel aus erfolgreicher Karriere, Mann und Kind ihr persönliches Glück gefunden zu haben. Als Mama geht die Schauspielerin auch total auf, wie sie im Februar im Interview mit Promiflash verriet. "Es macht großen Spaß. Ich kann es nur empfehlen", erwiderte sie auf die Frage, wie es ihr in der Rolle als Mutter geht. Und auch gegenüber Bild berichtete sie, dass sie sich "glücklich schätzen können, durch [ihr] Baby wieder zu [ihrem] besten Selbst gefunden zu haben".

