Trainiert Theo James hier für den perfekten James-Bond-Body?

Theo James lässt die Muskeln spielen! Der Brite, der aus Produktionen wie "The White Lotus" oder "The Gentlemen" bekannt ist, hält sich gerne fit. Das beweisen auch neue Fotos, die den 39-Jährigen am Mittwoch in Venice Beach zeigen. Auf den Aufnahmen, die Just Jared vorliegen, sieht man den Hottie auf dem Weg ins Fitnessstudio. In einem lässigen Look aus schwarzem Shirt und kurzer Hose spaziert er zum Gym – sein knackiger Body ist in dem Outfit gut zu erkennen.

Ob sich Theo im Studio auf eine neue Rolle vorbereitet? Immerhin gilt der zweifache Vater als heißer Anwärter auf die Rolle des James Bond. Viele Fans finden, dass er den Geheimagenten bestens verkörpern könnte. Damit ist der Schauspieler aber nicht der einzige. Auch über Aaron Taylor-Johnson (33), Jamie Campbell Bower (35) und Paul Mescal (28) wurde schon spekuliert. Bestätigt wurde bisher kein Name.

Bevor er möglicherweise Martinis schlürft und Gangster zur Strecke bringt, steht Theo aber noch eine andere Rolle bevor. Denn er übernimmt die Hauptrolle in der Neuverfilmung von Stephen Kings (76) Thriller "The Monkey". In der Produktion spielt er an der Seite von Elijah Wood (43), Tatiana Maslany (38) und Christian Convery (14).

Jonathan Paciullo/SIPA/2306271627/ Action Press Theo James bei der Paris Fashion Week

Getty Images Theo James, Schauspieler

