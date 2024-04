Verlobungsspekulation: Lady Gaga versteckt ihren Ringfinger!

Lady Gaga (38) heizt die Gerüchte um eine Verlobung mit Michael Polansky weiter an! Anfang des Monats wurde die Sängerin mit einem verdächtigen Diamantring an ihrem Finger gesichtet. Und genau diesen scheint sie jetzt nicht mehr zeigen zu wollen! Auf Fotos, die Mirror vorliegen, sind Lady Gaga und Michael auf dem Weg zu einem gemeinsamen Tennis-Date. Eigentlich ist nichts Ungewöhnliches zu entdecken – doch ein kleines Detail fällt trotzdem auf: Die "Bad Romance"-Interpretin versteckt ihren linken Ringfinger gekonnt im Ärmel ihres neongelben Pullovers! Ist es unbeabsichtigt oder würde ihr funkelnder Klunker sonst wieder ins Auge fallen?

Weder Lady Gaga noch Michael haben sich bisher zu den Vermutungen um ihre Verlobung geäußert. Doch zuvor verriet ein Insider gegenüber People, dass das Paar es eigentlich nicht eilig habe, den Bund der Ehe zu schließen. Außerdem verhalten sie sich "fast schon wie ein Ehepaar." Was mit Sicherheit gesagt werden kann, ist, dass die "A Star is Born"-Darstellerin sehr glücklich mit ihrem Liebsten ist. "Wenn sie zusammen sind, ist es offensichtlich, dass Gaga verrückt nach ihm ist. Sie kichert immer und berührt ihn. Sie sind sehr zärtlich und haben die beste Chemie", verriet die Quelle und fügte hinzu: "Michael ist sehr süß und unterstützend. Er ist auch sehr fleißig, also schätzt er ihre Hingabe. Sie sind ein tolles Team."

Lady Gaga und Michael waren 2020 zusammengekommen, trennten sich jedoch im Frühjahr 2023. Ihr Liebes-Aus war aber nur von kurzer Dauer. Die Schauspielerin und der Unternehmer fanden schon circa ein halbes Jahr später wieder zusammen und gaben ihrer Beziehung eine zweite Chance. "Sie sind jetzt an einem viel besseren Ort und fühlen sich wohl, als Paar Kontakte zu knüpfen", erläuterte ein Insider gegenüber OK!.

Anzeige Anzeige

Instagram / ladygaga Lady Gaga und Michael Polansky, März 2020

Anzeige Anzeige

Instagram / ladygaga Lady Gaga und Michael Polansky

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, Lady Gaga und Michael werden ihre Verlobung bald bestätigen? Ja, das würde mich so freuen! Nein, wahrscheinlich sind sie gar nicht verlobt. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de