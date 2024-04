"Das Beste": Hugh Grant liebt das "Bridget Jones 4"-Drehbuch

Hugh Grant (63) wurde überzeugt! Der Schauspieler stand an der Seite von Renée Zellweger (55) für die Filmreihe Bridget Jones vor der Kamera. Kürzlich wurde bekannt, dass es auch einen vierten Teil des beliebten Comedystreifens geben wird. Von dem Drehbuch ist der "Notting Hill"-Star hellauf begeistert, wie er nun im Interview mit ET ausplaudert. "Ich sage Ihnen, dass ich das Drehbuch für den vierten Bridget-Film für das beste der vier halte", schwärmt er und fügt hinzu: "Und tatsächlich ist es eines der besten Drehbücher, die ich seit langem gelesen habe."

Dabei schlägt der neueste Film wohl etwas ernstere Töne an: Er begleitet die titelgebende Bridget Jones nach dem Tod ihres Mannes in ihrem Leben als alleinerziehende Mutter. Genau dieser Aspekt berührt den Hollywoodstar, wie er weiter erklärt: "Die Geschichte basiert auf dem Versuch, zwei Kinder alleine großzuziehen. Das Ganze wird dann mit einer Komödie im Stil von 'Bridget Jones' vermischt. Es ist also sowohl sehr traurig als auch sehr lustig. Es rührt mich zu Tränen." Fans seiner Rolle müssen jedoch einen kleinen Dämpfer verkraften, denn wie Hugh außerdem verrät, hat er nur eine kleine Rolle in dem Kinohit: "Ich mache jetzt nicht mehr viel, ich habe nur noch ein paar Szenen."

Erst vor wenigen Monaten wurde der vierte Teil der Filmreihe angekündigt. Dieser soll bereits nächstes Jahr erscheinen und, wie unter anderem People berichtete, ebenso wie die älteren Komödien auf einem Roman von Helen Fielding (66) basieren. Während Hugh und Renée zurückkehren, werden die Fans allerdings auf die dritte Hauptfigur verzichten müssen: Der Mark-Darcy-Darsteller Colin Firth (63) gehört nicht zum Cast. In dem Buch "Bridget Jones: Mad About the Boy" geht die titelgebende Figur als Witwe durchs Leben – möglicherweise könnte das also Colins Abwesenheit im Film erklären.

Getty Images Renée Zellweger, Schauspielerin

Getty Images Colin Firth, Schauspieler

