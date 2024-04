Thomas Gottschalk und seine Karina verlassen Baden-Baden!

Thomas Gottschalk (73) und Karina Mroß wagen einen Tapetenwechsel! Das gibt der einstige Wetten, dass..?-Moderator nun in einem Beitrag auf Instagram bekannt. Unter einem Schnappschuss mit seiner Lebensgefährtin schreibt der Showmaster: "Nachdem es in Baden-Baden im Supermarkt schon jeder gewusst hat: Es ist wahr, im nächsten Sommer ziehen wir nach München!" Über diesen Schritt scheinen sich die beiden mächtig zu freuen: Auf dem Foto strahlen der Moderator und die Autorin um die Wette und prosten mit einem Glas Sekt in die Kamera.

Thomas und Karina haben sogar schon ganz konkrete Pläne, in welchen Teil von München es sie hin verschlagen soll. "In Gräfelfing haben wir ein Haus gekauft, das noch renoviert werden muss", verrät die 62-Jährige im Interview mit Bild und ergänzt: "Dann verlassen wir Baden-Baden und ziehen in die Nähe von München und dem wunderschönen Ammersee." Vor allem der 73-Jährige wird sich über den Umzug freuen: Der gebürtige Bamberger ist so wieder ein Stück näher an seiner Heimatstadt.

Seit 2019 geht Tommi gemeinsam mit Karina durchs Leben: Nach über 40 Jahren Ehe mit Ex-Frau Thea Gottschalk hat er in der Autorin seine neue große Liebe gefunden. Im selben Jahr zog der Moderator von Malibu zu seiner Liebsten nach Baden-Baden. Nun wagt der 73-Jährige zusammen mit seiner Herzensdame die nächste große Veränderung und lässt sich mit ihr im noblen Vorort Münchens nieder.

Getty Images Thomas Gottschalk, TV-Entertainer

Instagram / thereal.thomasgottschalk Karina Mroß und Thomas Gottschalk im März 2024

