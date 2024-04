So emotional machte Jonathan Zooey Deschanel einen Antrag

Seit August 2023 sind die "New Girl"-Bekanntheit Zooey Deschanel (44) und der kanadische TV-Star Jonathan Scott (46) schon miteinander verlobt. Im Interview mit Page Six verrät der Realitystar nun erstmals Details zu dem Hochzeitsantrag. "Wir waren in einem Schloss in Edinburgh", erinnert sich der Bauunternehmer. Von dort aus seien sie zu einer wunderschönen Klippe mit Blick auf die Stadt gegangen. Vorab hätte Jonathan schon für alles gesorgt. Denn bei ihrer Ankunft begann ein Gitarrist, ihren gemeinsamen Lieblingssong "Harvest Moon" zu spielen, wie der Filmproduzent jetzt gegenüber dem Magazin berichtet. Ab diesem Moment soll Zooey gewusst haben, dass etwas in der Luft liegt. Jonathan erklärt: "Sie sagte: 'Moment mal, was?'" Für die romantische Krönung hätten dann noch die Kinder der Schauspielerin gesorgt. "Sie haben ein Transparent hochgehalten, auf dem stand: 'Willst du mich heiraten?'", erzählt Jonathan gerührt.

Bei dem Antrag habe der Kanadier besonders darauf geachtet, Zooeys Kinder Elsie und Charlie aus ihrer ersten Ehe einzubinden. Mit seinem ausgeklügelten Plan rührte Jonathan seine Liebste offenbar zu Tränen. "Sie hat geweint und ja gesagt", erinnert sich der Fernsehstar glücklich. Doch auch bei ihm seien die Emotionen hochgekocht. "Ich war ein heulendes Wrack!", macht Jonathan deutlich. Deshalb habe er auch vor der Hochzeit schon Angst. Scherzhaft vermutet der 45-Jährige: "Das wird eine Katastrophe. Ich werde den Tag nicht ohne Emotionsausbrüche überstehen."

Doch Informationen zur geplanten Hochzeit gibt der Unternehmer im Interview nicht heraus. Vor wenigen Wochen veröffentlichte Jonathan jedoch ein vielversprechendes Video auf Instagram. "Ich habe mich entschieden, euch mitzuteilen, wann und wo Zooey und ich heiraten werden", erklärte er verheißungsvoll. Doch dann folgte die Enttäuschung für die Zuschauer. Der Clip bricht ganz plötzlich ab. Scheinbar war die vermeintliche Ankündigung doch nur ein ironischer Scherz.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jonathan Scott und Zooey Deschanel, TV-Persönlichkeit und Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Jonathan Scott und Jonathan Scott, TV-Stars

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was sagt ihr zu Jonathans Antrag? Er hat sich so viel Mühe gegeben! Man merkt echt, wie sehr er Zooey liebt. Das mit dem Gitarristen ist nicht so mein Geschmack... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de