Erstes Baby: "Traumschiff"-Star Lena Meckel ist schwanger!

Was für schöne Neuigkeiten von Lena Meckel (31) und David Helmut (37): Die Schauspielerin und der Regisseur erwarten erstmals Nachwuchs! Das teilt die Das Traumschiff-Darstellerin ihren Fans mit einem emotionalen Text auf Instagram mit. "Bei uns zu Hause wird übrigens gerade noch etwas anderes ausgebrütet. Ein sehr persönlicher und besonderer Moment, den wir mit euch teilen wollten", schreibt sie unter dem Clip, in dem sie vor vier Monaten ihren positiven Schwangerschaftstest ungläubig in den Händen hält. Mit Tränen in den Augen und voller Freude umarmen sich die beiden. Der baldige Papa meint ganz ergriffen: "Das ist so krass."

Fans, Freunde und Kollegen sind ganz aus dem Häuschen und gratulieren dem Paar zu ihren Babynews. "Na, los geht's", "Das ist so schön" und "Oh mein Gott, herzlichen Glückwunsch", schreiben beispielsweise Wilson Gonzalez Ochsenknecht (34), Influencer Malte Zierden und Ines Anioli. Die ebenfalls gerade schwangere Samira Yavuz (30) meint: "Ich freue mich so, so sehr für euch. Heule gleich mit."

Lena und David sind bereits seit einigen Jahren ein Herz und eine Seele. Erst im Januar dieses Jahres ging der Filmemacher vor der 31-Jährigen auf die Knie und hielt um ihre Hand an. Aber die beiden sind nicht nur privat ein Team, sondern arbeiteten bereits zusammen. Lena spielte die Hauptrolle in der von David produzierten Serie "Wrong". Außerdem war die gebürtige Münchnerin in zahlreichen anderen Filmen und Shows dabei – unter anderem war sie in diversen ZDF-Produktionen, "Die Wilden Kerle 3" oder "Der Alte" zu sehen.

Getty Images Lena Meckel und David Helmut

Instagram / lenameckel Lena Meckel und David Helmut, 2024

