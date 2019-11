Lieber Pool statt Medienpreis! Zur alljährlichen Verleihung des Bambi in Baden-Baden trifft sich am Donnerstag wieder das Who's who der deutschen Promis. Doch eine von ihnen zog schon im vergangenen Jahr ein bequemes Schlabbertop einer teuren Abendrobe vor und schwänzte die glamouröse Gala: Schauspielerin Sophia Thomalla (30). Und auch in diesem Jahr hat die Moderatorin keine Lust auf den Bambi!

Stattdessen macht die Tochter von Simone Thomalla (54) lieber Urlaub. Auf Instagram zeigt sich die Blondine entspannt beim Sonnen – im knappen Bikini lässt sie sich dabei genüsslich ein Bier schmecken. Anstatt nur liebe Grüße aus der sommerlichen Oase zu schicken, kann sich die Powerfrau einen kleinen Seitenhieb allerdings nicht verkneifen: "Aber beim Bambi ist es natürlich auch schön. Ganz sicher."

Ob Sophia gerade innige Stunden mit ihrem Freund Loris Karius (26) verbringt? Seit Ende 2018 turtelt das Model mit dem Fußballer herum, der aktuell für den Fußballverein Beşiktaş Istanbul spielt und deshalb in der Türkei wohnt. Nach längerem Versteckspiel lief das Paar im Sommer erstmals gemeinsam über einen roten Teppich.

Instagram / sophiathomalla Sophia Thomalla in Istanbul

Gisela Schober / Kontributor / Getty Images Loris Karius und Sophia Thomalla in Berlin, Juni 2019

Getty Images Loris Karius und Sophia Thomalla auf der Berlin Fashion Week 2019

