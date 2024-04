"Alleine": Wincent Weiss verrät Details zu seiner Depression

Im Jahr 2021 machte Wincent Weiss (31) öffentlich, dass er unter Depressionen leidet. In der aktuellen Folge des Podcasts "Raus aus der Depression" lässt der Sänger tief in sein Inneres blicken und erinnert sich an die Anfänge seiner Erkrankung zurück. "Als es bei mir akut wurde 2018/19, war ich 350 Tage im Jahr nicht zu Hause. An den Tagen ging es eigentlich. Die schlimmste Zeit war die, als ich alleine zu Hause war", verrät der Musiker und fährt fort: "Ich konnte mich nicht mehr regen. Ich lag nur in meinem Bett, habe nicht gegessen und nicht getrunken. Ich habe nur darauf gewartet, dass ich wieder arbeiten kann, damit ich nicht mit mir alleine zu Hause diese schreckliche Zeit überstehen muss."

In dem Gespräch verrät der 31-Jährige zudem, dass der Anstoß, sich Hilfe zu suchen, aus seinem engsten Umfeld gekommen sei. "Meine Mama kam irgendwann und sagte: 'Ich schaue dich im Fernsehen an. Du hast so leere Augen. Du bist nur noch als leere Hülle vor Ort. Man sieht dir keine Glücklichkeit mehr an. Du wirkst komplett traurig.'" Erst dann habe er sich das richtig zu Herzen genommen und schließlich eine Psychotherapie begonnen. "Ich habe bei der Therapeutin das erste Mal gesprochen und gemerkt, das tut mir richtig gut [...]. Das war wie ein Schneeberg, den ich vor mir hergeschoben habe, der immer größer wurde, bis er irgendwann über mir zusammengebrochen ist." Von nun an wolle Wincent "die kleinen Schneehäufchen" immer sofort wegschaufeln, sodass vor ihm ein "freier Weg" sei.

2013 hatte Wincent an der zehnten Staffel von DSDS teilgenommen und kam unter die letzten 29 Kandidaten. Danach wurde er mit einer Coverversion des Liedes "Unter meiner Haut" von Elif Demirezer (31) bekannt. Im September 2015 veröffentlichte der gebürtige Schleswig-Holsteiner seine erste Solosingle "Regenbogen", die mit einer Platin-Schallplatte ausgezeichnet wurde. Zwei Jahre später erhielt er für seinen Hit "Feuerwerk" eine Goldene Schallplatte.

Getty Images Wincent Weiss, Sänger

Sascha Wernicke/ Vertigo Berlin Musiker Wincent Weiss

