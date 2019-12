Schon bald können sich die Fans wieder auf den berüchtigten Ruf "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" freuen! Die 14. Staffel vom Dschungelcamp verspricht, unterhaltsam zu werden: So wird bereits seit vergangenem November gemunkelt, dass Ex-Love Island-Beauty Elena Miras (27), Bachelor in Paradise-Kandidat Marco Cerullo (31), Goodbye Deutschland-Star Danni Büchner (41), Prince Damien (28), Michael Wendlers (47) Ex Claudia Norberg und DSDS-Sternchen Antonia Komljen sich unter anderem in den australischen Busch wagen werden. Aber wann werden sie einziehen? Soeben wurde der Starttermin fürs Dschungelcamp 2020 bekannt gegeben!

Das berichtet nun T-Online. Wie auch schon in den vergangenen Staffeln, startet das beliebte Format in der zweiten Woche des Jahres: Das Dschungelcamp geht am Freitag, den 10. Januar 2020 in die 14. Runde! Wer genau einziehen wird, wird der Sender RTL wie gehabt vermutlich erst wenige Tage vor dem Einzug der VIPs bestätigen.

Welcher Promi sich wohl dieses Jahr die Dschungelkrone krallen und die amtierende Königin Evelyn Burdecki (31) damit ablösen wird? Laut einer Promiflash-Umfrage ist Mike Heiters Partnerin Elena bisher die absolute Favoritin der Fans – den zweiten Platz belegt Jens Büchners (✝49) geliebte Witwe Danni. Freut ihr euch schon auf die neuen Folgen? Stimmt in unserer Umfrage unter dem Artikel ab!

