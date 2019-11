Anfang nächsten Jahres ist es endlich wieder soweit: Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! geht in die nächste Runde! Seit Freitag kursieren bereits die ersten Namen der Promis durchs Netz, die angeblich in den australischen Urwald ziehen und zwischen Lagerfeuer und Ekel-Challenges an den Rand ihrer Belastbarkeit gebracht werden sollen. Die Promiflash-Leser haben abgestimmt, welcher angebliche Teilnehmer schon jetzt ihr Top-Favorit ist!

Laut einem Informanten der Bild sollen Promis wie der Ex-Box-Champion Sven Ottke, die Schauspielerin Sonja Kirchberger (55), die ehemalige DSDS-Teilnehmerin Antonia Komljen sowie der Bachelor in Paradise-Kandidat Marco Cerullo (30) für das Reality-Format bereits bestätigt sein. Doch die stehen bei den Promiflash-Lesern nicht so hoch im Kurs: Bei einer Umfrage (Stand: 9. November, 09.50 Uhr) sind 34,2 Prozent (869 Votes) der Teilnehmer am meisten von Ex-Love Island-Kandidatin Elena Miras (27) als mögliche Dschungelkönigin überzeugt. Den zweiten Platz belegt Goodbye Deutschland-Star Danni Büchner (41) mit 17,6 Prozent (446 Votes). Prince Damien (28) sehen immerhin 12,4 Prozent (315 Votes) auf dem Thron.

Doch andere der möglichen Dschungel-Kandidaten stehen zurzeit noch nicht so im Fokus laut Promiflash-Umfrage. Demnach muss sich das Ex-Playmate Anastasiya Avilova (31) mit 0,5 Prozent (12 Votes) als Schlusslicht auf der Favoriten-Liste sehen. Auch der ehemalige Verkehrsminister Günther Krause hätte momentan mit 0,7 Prozent (19 Votes) wenig Chancen auf die Dschungelkrone.

Christoph Hardt / Future Image / ActionPress Prince Damien, DSDS-Sieger von 2016

Instagram / elena_miras Reality-Star Elena Miras

Instagram / nasia_a Ex-Playmate Anastasiya Avilova

