Sie schwingt selbst hochschwanger noch die Hüften! Mit ihrem Freund Steve Kazee (44) erwartet Jenna Dewan (39) derzeit den ersten gemeinsamen Nachwuchs. Nur ein halbes Jahr nach der Trennung von Ehemann Channing Tatum (39) verkündete die Schauspielerin, in Steve eine neue Liebe gefunden zu haben. Seitdem schwebt Jenna auf Wolke sieben – jetzt tanz sie sich happy in ihre letzten Schwangerschaftsmonate!

Ende Dezember wird Jenna das Debüt ihrer TV-Dance-Show "Flirty Dancing" moderieren. Auf Instagram teilte sie nun ein Video von sich, in dem zu sehen ist, wie sie dafür in einem Übungsraum tanzt: In High Heels und einem schwarzen, engen Schlauch-Kleid mit hohem Beinschlitz, zeigt die werdende Mama ihren gewachsenen Babybauch. Während die 39-Jährige eine Schrittabfolge vor dem Spiegel einstudiert, streichelt sie sich in dem Clip immer wieder über ihre pralle Babykugel.

Wie schon bei früheren Posts waren Jennas Fans von ihrem Baby-Glow in dem Insta-Beitrag begeistert. "Diese süße Kugel, ich raste aus", schrieb beispielsweise ein User ganz entzückt. Wie findet ihr Jennas Tanzeinlage? Stimmt ab!

ActionPress Jenna Dewan und Steve Kazee, Dezember 2019

Getty Images Jenna Dewan, Dezember 2019

ActionPress Jenna Dewan und Steve Kazee, Dezember 2019

