Die Familie wächst! Vor rund einem Jahr wurde bekannt, dass Jenna Dewan (38) dem Single-Status Lebewohl gesagt hat: Nur ein halbes Jahr nach der offiziellen Trennung von Channing Tatum (39) fand die Brünette ihr großes Liebesglück in Steve Kazee (44). Im September dieses Jahres ließ das Paar dann die nächste Bombe platzen: Es erwartet doch glatt Nachwuchs! Höchste Zeit also, dass Steve in die Familie Dewan fest mit eingegliedert wird: Der Schauspieler verbrachte nun selbstverständlich auch Thanksgiving mit der Verwandtschaft seiner Partnerin!

Auf Instagram ließ Jenna ihre Community an dem Festtag teilhaben. Den verbrachte sie offenbar mit all ihren Liebsten in großer Runde. Darunter waren nicht nur ihr Vater Darryll, ihre Brüder und natürlich auch Töchterchen Everly (6), sondern – vermutlich erstmals – auch Jennas Herzbube Steve! Zu den chaotischen, aber deshalb nicht weniger süßen Schnappschüssen schrieb die Schauspielerin: "Der Weg, um ein gutes Gruppenbild hinzubekommen. Ich bin heute für so vieles dankbar. Happy Thanksgiving an alle!"

Besonders niedlich: In der Bilderreihe ließ Jenna natürlich unter anderem auch ihre Babykugel bestens zur Geltung kommen! Auf einem Foto lehnt die werdende Mama im verspielten Blümchenkleid zufrieden an Steves Brust und strahlt in die Kamera, während der 44-Jährige seiner Partnerin liebevoll an den Bauch fasst.

Instagram / jennadewan Jenna Dewan und ihre Familie

Instagram / jennadewan Jenna Dewan und ihr Vater Darryll im November 2019

Instagram / jennadewan Jenna Dewan mit ihrer Tochter Everly, ihrem Vater Darryll und ihren Brüdern

