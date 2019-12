Weihnachstzeit ist Überraschungszeit – und das lassen sich selbst die britischen Royals nicht nehmen! Die weihnachtliche Fernsehansprache des königlichen Oberhaupts gehört im Vereinigten Königreich zur Landestradition. So richtet sich Queen Elizabeth II. (93) seit 1957 jedes Jahr mit besinnlichen Worten an die Öffentlichkeit. Als König George V., der Großvater der Monarchin, 1932 zum ersten Mal eine solche Botschaft verlas, wurde diese noch übers Radio verbreitet. Am zweiten Adventssonntag erinnerten sich die Royals bei Instagram an den Tag zurück, als die Queen ihre erste Fernsehansprache zum Weihnachtsfest hielt und überraschten die Fans mit tollen Einblicken von damals.

"Ich spreche nun von zu Hause und aus tiefstem Herzen zu euch allen", begann die damals 31-jährige Queen ihre weihnachtliche Ansprache. Auf Instagram teilte die Royal Family passend zum zweiten Advent nun die allererste Festtagsrede des Oberhaupts, die übers Fernsehen ausgestrahlt wurde. "Vor 25 Jahren hat mein Großvater die erste Weihnachtsnachricht veröffentlicht. Heute ist ein neues Zeitalter angebrochen: Das Fernsehen hat es möglich gemacht, dass mich viele von euch am Weihnachtstag zu Hause sehen können", zeigte sich die Queen damals beeindruckt von dem technologischen Fortschritt.

Während die festliche Rede der 93-Jährigen auch in diesem Jahr wie gewohnt gezeigt wird, gibt es doch eine Änderung der bisherigen Tradition zum kommenden Weihnachtsfest: Die Royal-Familie wird nicht komplett sein! Prinz Harry (35) und Herzogin Meghan (38) hatten zuletzt angekündigt, die Feiertage nicht mit der restlichen Königsfamilie zu verbringen. Zusammen mit Baby Archie werden sie Weihnachten mit Meghans Familie in Amerika verbringen.

United Archives GmbH/ ActionPress Queen Elizabeth II. bei ihrer Weihnachtsrede 1957

Anzeige

Royalfoto/ Actionpress Queen Elizabeth II. bei ihrer Weihnachtsrede

Anzeige

Dutch Press Photo Agency/ ActionPress Prinz Harry, Herzogin Meghan und Baby Archie

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de