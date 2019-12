Der Schein trügt nicht! Seitdem Camila Cabello (22) und Shawn Mendes (21) im Sommer dieses Jahres ihre Beziehung offiziell machten, können sie offenbar die Finger nicht mehr voneinander lassen. Paparazzi erwischen die beiden zumeist ausschließlich knutschend, schmusend und turtelnd. Da könnte man fast meinen, das Duo macht den ganzen Tag nichts anderes... Und das scheint sich nun zu bestätigen: Camila verriet nun, wie so ein regulärer Pärchentag bei ihr und Shawn aussieht.

Die Sängerin war zu Gast bei Sirius XM's Hits 1 – und selbstverständlich war da auch wieder ihre Beziehung zum "Nervous"-Interpreten Thema. Als die Moderatoren nachhakten, wie so der Liebes-Alltag aussieht, antwortete Camila gewohnt ehrlich und gewitzt: "Rummachen stellt einen Großteil dar." Um wenig später hinzuzufügen: "Nein, ich scherze. Vielleicht. Aber wie auch immer..." Ob ihr diese Schnellschuss-Worte dann doch unangenehm waren? Immerhin stammelte Camila daraufhin weiter: "Wenn wir miteinander abhängen können, dann sind wir... Ehrlich gesagt, weiß ich nicht mal, was wir machen... Es geht immer so schnell vorbei!"

Zwar scheint leidenschaftlicher Körperkontakt ein großes Ding für die Turteltauben zu sein. In einer Situation verzichten Camila und Shawn aber auf Lippenbekenntnisse: Wenn die Musiker zusammen auf der Bühne stehen! "Auf der Bühne fühlt es sich komisch an, weil ich weiß, dass die Leute es erwarten", erklärte die "Easy"-Interpretin kürzlich in einer Talkshow.

Instagram / camila_cabello Camila Cabello im Dezember 2019

FIA Pictures / MEGA Shawn Mendes und Camila Cabello in Los Angeles

Getty Images Camila Cabello und Shawn Mendes bei den AMAs 2019

