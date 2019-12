Heute wird Kirk Douglas (103) 103 Jahre alt! Seit den 1940er Jahren stand der Schauspieler vor der Kamera und gewann zahlreiche Preise, unter anderem im Jahr 1996 den Ehren-Oscar für sein Lebenswerk. Seit einigen Jahren ist der Vater von Michael Douglas (75) im Ruhestand, zeigte sich jedoch zuletzt in Anbetracht seines Alters noch recht fit. So schmiss er im vergangenen Jahr um diese Zeit eine fette Geburtstagssause in seiner Villa in Beverly Hills. Heute soll es jedoch um einiges gemächlicher zugehen.

In der Late-Night-Show Jimmy Kimmel Live! sprach Michael kürzlichen über den bevorstehenden Geburtstag seines Vaters. Seit Kirk 100 geworden ist, hätten seine Familie und er dessen Ehrentag besonders groß gefeiert. In diesem Jahr haben sich die Bedürfnisse des Hollywood-Urgesteins jedoch geändert, wie der Avengers-Darsteller verriet: "Er fleht mich an, er hat Tränen in den Augen: 'Lass uns einfach nur essen gehen, die ganze Familie zusammen. Bringt die Kinder mit.'"

Kirk verbringt den heutigen Tag somit entspannt im Kreise seiner Liebsten. Dazu zählen nicht nur seine vier Söhne und seine Enkelkinder, sondern auch seine bessere Hälfte Anne Buydens (100). Der Schauspieler und die ehemalige Produzentin sind seit 1954 verheiratet. Anne selbst feierte im April ihren 100. Geburtstag.

Getty Images Michael und Kirk Douglas

Getty Images Kirk Douglas, Schauspieler

P&P / MEGA Kirk Douglas und Anne Buydens, 2018

