102 Jahre alt und immer noch in Party-Laune! Am Sonntag feierte Hollywood-Legende Kirk Douglas (102) einen dreistelligen Geburtstag. Sein Sohn Michael (74), sein Enkel Cameron (39) und seine Schwiegertochter Catherine Zeta-Jones (49) gratulierten dem ehemaligen Leinwandhelden mit rührenden Posts zu seinem außergewöhnlichen Jubiläum. Kirk selbst ließ es an seinem Ehrentag allerdings noch ganz schön krachen: Er schmiss eine Geburtstagssause – seine Ehefrau Anne Buydens (99) immer an seiner Seite!

Offenbar hatte Kirk seine Freunde und Verwandten am Sonntag in seine Villa in Beverly Hills eingeladen. Zusammen mit Anne saß das Geburtstagskind im Rollstuhl vor seinem Haus, während die Partygäste eintrafen. Auch Michael ließ es sich nicht nehmen, seinem Papa zum Geburtstag Glückwünsche zu überbringen. Die Haustür war mit weißen Blumen in Form einer 102 verziert, im Haus selbst war die Deko anscheinend noch auffälliger: Nach und nach wurden nicht nur Blumen und ein großer Kuchen, sondern auch riesige Buchstaben-Luftballons in Form von Kirks Namen angeliefert.

Bevor es zur eigentlichen Party ins Haus ging, hatten Kirk und seine Liebsten draußen noch eine kleine Foto-Session veranstaltet. Währenddessen hielt der "Spartacus"-Star fast ununterbrochen Annes Hand. Die beiden zelebrierten in diesem Jahr bereits ihren 64. Hochzeitstag.

P&P / MEGA Michael Douglas auf Kirk Douglas' 102. Geburtstag

P&P / MEGA Kirk Douglas' Villa an seinem 102. Geburtstag

P&P / MEGA Kirk Douglas und Anne Buydens an seinem 102. Geburtstag

