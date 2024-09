Turbulentes Leben: Michael Douglas feiert 80. Geburtstag

Michael Douglas erreicht einen Meilenstein: Der Schauspieler wird 80 Jahre alt. Schon im Juli durfte der "Basic Instinct"-Darsteller aus diesem Grund an einer besonderen Feier teilnehmen. Im Dorf Valdemossa auf Mallorca werden jedes Jahr die Bewohner geehrt, die in diesem Jahr ihren 80. Geburtstag feiern. Gegenüber der Bild verriet der Hollywoodstar bei dieser Gelegenheit, über welches Geschenk er sich am meisten freue: "Ich bin krebsfrei – seit 15 Jahren. Das ist wie eine Wiedergeburt. Du lebst jeden Tag, als sei es dein letzter. Du nimmst jeden Sonnenaufgang als Geschenk. Du riechst die Rosen. Du lernst wieder staunen. Du liebst das Leben neu!"

Michael und seine Frau Catherine Zeta-Jones (55) haben am selben Tag Geburtstag. Zu diesem Anlass postet der frischgebackene 80-Jährige nun ein Foto seiner Gattin auf Instagram. Zu dem Bild der Schönheit schreibt er: "An meinen Geburtstagszwilling: Ich liebe dich von ganzem Herzen. Möge das nächste Jahr dein Bestes sein!" Die beiden Filmstars sind seit knapp 24 Jahren verheiratet. Zwischendurch legten sie eine kurze Beziehungspause ein, fanden dann aber wieder zueinander.

Der US-Amerikaner kann auf eine beachtliche Karriere in Hollywood zurückblicken. In den 1960er-Jahren begann er kleinere Rollen in Indie-Filmen zu übernehmen. 1975 produzierte Michael dann den Megahit "Einer flog über das Kuckucksnest", der ihm seinen ersten Oscar einbrachte. Doch trotz seiner Erfolge begleitete ihn lange eine Angst – Lampenfieber. "Ich habe sehr lange gebraucht, um mich vor der Kamera wohlzufühlen", gab er gegenüber der Vanity Fair zu.

Anzeige Anzeige

Getty Images Michael Douglas und Catherine Zeta-Jones, 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Michael Douglas bei den Oscars, Februar 2013

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige